WTA отменяет свои турниры в Китае

Женская теннисная ассоциация объявила, что приостанавливает в Китае, включая Гонконг, все турниры под своей эгидой — из-за ситуации с Пэн Шуай. Судьба бывшей первой ракетки мира в парном разряде по-прежнему вызывает серьёзные опасения у западных политиков и спортсменов.

Пэн Шуай 2-го ноября обвинила вице-премьера КНР в домогательствах. Её аккаунты в китайских соцсетях были заблокированы, а сама она некоторое время не выходила на связь. С тех пор спортсменка несколько раз появлялась на публике и общалась с главой МОК Томасом Бахом, но на Западе уверены, что её свобода передвижения и общения ограничена.

МИД Китая выступил против решения Женской теннисной ассоциации, назвав его политизацией спорта.