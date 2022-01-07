"Информации нет": как журналисты работают в Алма-Ате во время беспорядков

В Казахстане не стихают беспорядки, действует режим чрезвычайного положения. Точное число погибших и раненых в столкновениях все еще неизвестно. В страну продолжают прибывать войска миротворческих сил ОДКБ.

В условиях отсутствия стабильного подключения к интернету сообщения о происходящем распространяются в телеграм-каналах, по СМС и телефону. В СМИ то и дело появляется противоречивая информация.

Мы поговорили с заместителем главного редактора популярного независимого издания Orda.kz Серикжаном Маулетбаем о ситуации в экономической столице Казахстана Алма-Ате и о работе журналистов в этих условиях.

Какая обстановка в городе сейчас?

В целом в Алма-Ате ситуация в одном районе спокойная, а в другом - слышны звуки выстрелов, причем разной продолжительности и с разным интервалом. Наша редакция находится недалеко от площади Республики, где расположены наша городская администрация и резиденция президента.

Мы периодически слышим звуки выстрелов, периодически бывают звуки интенсивной стрельбы, как будто это пулеметная очередь. Но мы не эксперты и не можем утверждать это.

Вот сейчас я с вами разговариваю и опять слышу звуки выстрелов. В целом ситуация вроде как под контролем. Днем нам сообщили, что полиция вышла на патрули, и в городе действительно их начали видеть. До этого не было ни одного полицейского.

Нет наличных у людей, потому что банкоматы не работают, и полки магазинов - пустые. Ближе к обеду в городе начали работу несколько крупных торговых сетей, и люди туда ходят покупать продукты. Заработала часть автозаправочных станций: до этого у многих не было топлива, поскольку заправиться негде было.

Когда все это началось 3 января, магазины начали закрываться, и люди в панике пошли опустошать полки. Когда мародеры ограбили очень много супермаркетов, очень сложно было найти открытый магазин. Супермаркеты, которые заявили, что они начали работать, сказали, что будут продавать все продукты, кроме скоропортящихся и хлеба.

В Алма-Ату продолжают прибывать военные миротворческой миссии ОДКБ. Аэропорт Алма-Аты не работает до воскресенья, сообщили в пресс службе. Пока принимают только военные самолеты.

Можете ли вы оценить масштаб протестов?

Не могу оценить, сколько людей сейчас на улицах, но нам известно, что там очень много трупов и очень много раненых. Как сообщают нам очевидцы, в том числе наши коллеги, раненым не оказывают медицинскую помощь. Также непонятно, где они сосредоточены. Просто слышны звуки.

У нас уже стемнело, и ездить опасно: вчера ночью пришло сообщение, что наши коллеги попали под обстрел. После этого, конечно, в такое время мы уже вряд ли поедем в город смотреть, что происходит.

По журналистам есть сообщения, что вчера было нападение на съемочную группу телеканала "Алматы-ТВ". Местный муниципальный телеканал, погиб оператор. Второй сотрудник телеканала получил ранения, ему ампутировали три пальца. Также было сообщение, что одного из фотографов города ранили недалеко от здания департамента полиции. Есть и другие.

Как ваши журналисты работают в такой ситуации?

В Алма-Ате не работает ни мобильный интернет, ни проводной. Голосовая связь работает с перебоями, то есть очень сложно звонить друг другу. Президент Казахстана сказал, что мобильная связь будет доступна только по графику и в отдельных регионах. В Алма-Ате пока не включали интернет. Без подключения к интернету власти дают доступ к мобильным приложением банков и некоторым сайтам, например, сайтам государственных СМИ.

Сегодня наша редакция обратилась к властям Казахстана. Обращение о том, что у нас нет достоверной информации поддержали еще несколько СМИ.

Нам не шлют никакой информации даже при рабочем интернете. Мы не получаем пресс-релизы и сообщения от многих государственных органов, и мы не можем многие вещи подтвердить или опровергнуть.

Информация нам поступает только от корреспондентов, которые находятся на местах событий, либо от очевидцев. Сегодня после нашего заявления власти решили использовать телеграм-каналы, которые информировали о ситуации с коронавирусом, и там начали рассылать более или менее официальную информацию. Кроме того целый день вещает государственный телеканал "Хабар 24", который мы тоже сидим смотрим. Информация официальная там тоже появляется. Периодически некоторые пресс-службы отвечают на звонки, дают информацию, но это очень сложно, не на все вопросы наши отвечают.

Вчера, например, нам никто не мог дать цифры по количеству убитых среди гражданских. Сегодня утром тоже мы пробовали, до сих пор этой информации нет.