Ситуация в Казахстане: Токаев объявил происходящее "агрессией"

От митингов за снижение цен на сжиженный газ до политических требований и отставки правительства. В Казахстане царит напряженная обстановка. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой к партнерам по ОДКБ. Договор о коллективной безопасности предполагает, что в случае агрессии против одного из участников организации, остальные должны предоставить ему "необходимую помощь, включая военную".

Именно актом агресии Токаев назвал происходящее в стране, а участников беспорядков - "террористическими бандами", прошедшими подготовку за рубежом.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза. На самом деле, это подрыв целостности государства, а и самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь".

В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Акции протеста против высоких цен на топливо начались 2 января в Мангистауской области. Затем волна манифестаций перекинулась на Алма- Ату и другие города; произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка. Сейчас на всей территории Казахстана действует режим ЧП.

В ООН и ОБСЕ призвали стороны к сдержанности и диалогу.