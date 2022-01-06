Казахстан: протесты не прекращаются

В Алма-Ате поздно ночью происходили столкновения манифестантов с военными и слышались звуки стрельбы.

На территорию республики прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ. Ранее президент Казахстана, объявивший происходящее в стране актом агрессии, обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности.

Чем данное решение обернется для главы Казахстана?

Дмитрий Орешкин, аналитик: "Токаев сохранит власть, я думаю, с помощью десантников или омоновцев из России, главным образом. Но с другой стороны, он за это заплатит уменьшением своего собственного государственного суверенитета. Он будет в большей степени зависеть от России, чем даже зависел Назарбаев. Путин в этом смысле своего не упустит".

В Актау протестующие не откликнулись на призыв силовиков разойтись по домам. Демонстранты перекрыли дорогу, которая ведет из Актау в аэропорт.

Протесты в Казахстане начались второго января. По данным МВД в столкновениях погибли 18 силовиков, 748 получили ранения и травмы, почти 2,3 тыс человек арестованы. Счет погибших демонстрантов, по разным оценкам, может идти на десятки.