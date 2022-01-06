Лукашенко призывает казахов стать на колени

Лукашенко призывает казахов стать на колениКомментарии
Десятки жителей Бишкека вышли в четверг на митинг у здания парламента Киргизии в знак протеста против отправки сил военного альянса ОДКБ в Казахстан, охваченный антиправительственными выступлениями. Рассмотрение вопроса об участии в этой миссии депутаты перенесли на пятницу из-за отсутствия кворума.
Улан Усеин, активист: "Киргизы, киргизстанцы все против того, чтобы мы послали туда армию. Поэтому мы пришли сюда показать свою позицию".
Для стабилизации обстановки в Казахстан уже направлен контингент в составе военнослужащих России, Беларуси, Армении и Таджикистана. Александр Лукашенко призвал протестующих встать на колени и извиниться.
В прошлом году массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов несколько месяцев кипели в Беларуси, но были жестко подавлены властями. Сейчас многие проводят параллели между выступлениями в двух постсоветских странах.
Ряд аналитиков высказывает опасения относительно того, что отправка миротворцев ОДКБ может еще больше обострить ситуацию в Казахстане и перерасти в масштабный региональный конфликт.