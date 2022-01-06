Лукашенко призывает казахов стать на колени

Десятки жителей Бишкека вышли в четверг на митинг у здания парламента Киргизии в знак протеста против отправки сил военного альянса ОДКБ в Казахстан, охваченный антиправительственными выступлениями. Рассмотрение вопроса об участии в этой миссии депутаты перенесли на пятницу из-за отсутствия кворума.

Улан Усеин, активист: "Киргизы, киргизстанцы все против того, чтобы мы послали туда армию. Поэтому мы пришли сюда показать свою позицию".

Для стабилизации обстановки в Казахстан уже направлен контингент в составе военнослужащих России, Беларуси, Армении и Таджикистана. Александр Лукашенко призвал протестующих встать на колени и извиниться.

Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы им просто сказал, ну пошумели, покричали, хватит. Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени и извиниться перед военными, чтобы вот эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает для переговоров и выстраивания своего государства. Но для нас это урок. Александр Лукашенко

В прошлом году массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов несколько месяцев кипели в Беларуси, но были жестко подавлены властями. Сейчас многие проводят параллели между выступлениями в двух постсоветских странах.

В Беларуси и Казахстане люди возмущены одним и тем же. Несменяемая власть, коррупция, несправедливость распределения национального богатства. В этом белорусские и казахстанские протесты похожи. Чем же они отличаются? Там, где белорусы снимают обувь, чтобы встать на лавочку, казахи берут арматуру и идут на штурм администрации. Сейчас никто не знает, чем закончится протест в Казахстане. Но власть там уже пошла на уступки: пообещала снизить цены на топливо, а правительство страны ушло в отставку. В зрелых авторитарных режимах власть понимает либо силу, либо реальную угрозу применения силы. Это печально, но это действительность. И наша власть находится в том же самом ряду авторитарных режимов, где она не меняется десятилетиями. Михаил Ходорковский предприниматель

Ряд аналитиков высказывает опасения относительно того, что отправка миротворцев ОДКБ может еще больше обострить ситуацию в Казахстане и перерасти в масштабный региональный конфликт.