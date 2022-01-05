Казахстан оказался в предреволюционной ситуации?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, грозя протестующим жёсткими мерами, выступил по сути с очередными уступками. Отстранение Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета Федерации стало не первым решением, которое реализует требования демонстрантов. Ранее власти объявили об отставке правительства и о снижении цен на сжиженный газ для заправки автомобилей, — именно резкий рост тарифов стал поводом для выступлений, начавшихся 2 января на западе страны.

Несмотря на эти уступки, протесты не утихают. Демонстранты требуют отставки президента и прекращения деятельности правящей партии «Нур-Отан». Звучат также призывы вернуться к Конституции 1993 г.

Уличные выступления сопровождаются ожесточённым противостоянием демонстрантов и сотрудников силовых структур, а также беспорядками. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где протестующие штурмовали административные здания и резиденцию главы государства. На улицах переворачивали и поджигали автомобили силовых структур. По сообщениям местных изданий, в департаменте полиции активисты захватили огнестрельное оружие. Поступала информация о попытках строительства баррикад. Городская администрация и редакция телеканала «Казахстан» были подожжены.

По мнению политолога Аркадия Дубнова, эти события можно охарактеризовать как предреволюционную ситуацию:

«Просто поднеслась спичка к сухому хворосту, который был аккуратно или неаккуратно сложен в большие стога. Недовольство копилось, не было должным образом доведено до власти в следствие отсутствия демократических институтов. И вот для этого нужен был только повод. Повод нашелся в начале января — повышение цен на сжиженный газ, на что власть вовремя не успела отреагировать должным образом, не придала значения этим протестам, как часто это случалось на западе Казахстана».

После трёх дней протестов президент Казахстана объявил чрезвычайное положение, в ряде городов введён комендантский час, ограничены доступ к интернету и телефонная связь.