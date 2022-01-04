Протесты в Казахстане не утихают

"Газовые" протесты, начавшиеся на юго-западе Казахстана второго января, перекинулись на Алма-Ату и другие города страны. Экономические лозунги сменились призывами к отставке правительства, несмотря на то, что власти пошли на уступки, и объявили о снижении цен на сжиженный газ в Мангистауской области.

В Алма-Ате для разгона митингующих с площади Республики стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Здание администрации города было оцеплено полицейскими и спецназом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Ранее Токаев обратился к соотечественникам с просьбой проявлять благоразумие.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Акции протеста прошли Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и Нур-Султане.

Глава государства заверил митингующих, что помимо "газового вопроса" будут рассмотрены и другие социально-экономические требования демонстрантов. Специальное совещание назначено на пятое января.