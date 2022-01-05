В центре Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силами правопорядка.

Протестующие ворвались в здание акимата. Поступают сообщения о поджоге здания. В городе горит также здание прокуратуры.

Полиция применяет спецсредства. Очевидцы сообщают о стрельбе. На видеозаписях с места событий видны взрывы светошумовых гранат.

По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.

Ранее указом президента в Алма-Ате и некоторых регионах страны был введен режим чрезвычайного положения.

Новость дополняется