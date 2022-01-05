Правительство Казахстана ушло в отставку из-за "газовых" протестов

Правительство Казахстана ушло в отставку из-за "газовых" протестовКомментарии
Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов против повышения цен на сжиженный газ, вспыхнувших на юго-западе страны 2 января и перекинувшихся на все крупные города.
В среду ходе совещания по социально-экономическим вопросам Токаев возложил ответственность за кризис на кабмин, а также национальные энергетические компании.
Накануне президент ввёл режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате и призвал своих соотечественников не нарушать общественный порядок.
Напомним, что на третий день протестов участники расширили свои требования - вплоть до окончательного ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который занимает пост председателя Совета безопасности.
Отставка кабмина - не первая уступка протестующим, ранее правительственная комиссия объявила о снижении цен на газ в отдельных районах страны. Токаев поручил временно регулировать цены на топливо.
Кадровые перестановки затронули различные эшелоны власти: от госсекретаря республики до руководства полиции на местах.
При этом разгон митингующих проходил с применением спецтехники. По предварительным данным, сотни человек задержаны в Алма-Ате и столице Нур-Султане.