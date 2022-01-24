«Северный поток-2" простаивает из-за роста напряженности

По мере роста российско-украинской напряженности усиливается давление на Германию с целью предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Это была бы одна из экономических санкций против России в случае её вторжения на Украину. В последние дни Берлин дал понять, что в случае агрессии будет обсуждать с другими столицами все варианты, включая последствия для «Северного потока-2».

Новый канцлер вначале проявлял сдержанность по этому вопросу, но теперь Олаф Шольц стал ужесточать позицию. Как и министр иностранных дел Анналена Бербок, он угрожает России «большими издержками», если она вторгнется на Украину.

Западноевропейцев поддерживают американцы: «Газ по «Северному потоку» пока не идёт, а значит, трубопровод является средством давления со стороны Германии, Соединённых Штатов и наших союзников, но не России», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Map of "Nord Stream-2" Euronews Map of "Nord Stream-2"

История проекта

С самого начала «Северный поток- 2» был задуман как проект, позволяющий Германии действовать более независимо на энергетическом рынке Евросоюза. Хотя газопровод между Россией и Германией официально завершен, он до сих пор не работает.

«Северный поток- 2» - ещё один маршрут, проходящий параллельно проекту «Северный поток-1», который с 2011 года транспортирует газ по дну Балтийского моря. Новый трубопровод протяженностью 1230 км соединяет Усть-Лугу в России с Грайфсвальдом на северо-востоке Германии. Строительство началось в мае 2018 года и было завершено 10 сентября 2021 года, с отставанием от графика на полтора года.

Собственником трубопровода является российский «Газпром». Государственная компания взяла на себя более половины стоимости проекта, которого составляет 9,5 миллиардов евро. Остальные затраты финансировались европейским консорциумом компаний: OMV (Австрия), Wintershall Dea (Германия), Engie (Франция), Uniper (Германия) и Shell (Великобритания). Предполагается, что по трубам ежегодно будет поступать 55 миллиардов кубометров газа. Но проект до сих пор не запущен - среди прочего, трубопровод ещё нуждается в сертификации властями Германии, прежде чем его можно будет эксплуатировать.

Сторонники «Северного потока-2»

И Россия, и Германия поддерживают проект. Но в Берлине, особенно после формирования коалиции из трёх разных партий, неоднократно возникали разные мнения и разногласия по поводу того, когда и когда следует запускать «Северный поток-2». Зелёные, например, отвергают саму идею нового газопровода по соображениям геостратегии и климатической политики. Консервативная партия СвДП также считает необходимым пересмотреть такие планы.

В принципе, Германия полагается на российский газ из, потому что он считается промежуточным звеном на пути от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Трубопровод был бы относительно дешевым способом получения сырья и частичного покрытия энергетических потребностей страны. Москва выиграет от этого, так как сможет продавать свой газ, что принесет финансовую прибыль. Ежегодно из России в Германию через Балтийское море будет поставляться около 55 миллиардов кубометров газа. По данным операционной компании, это может обеспечить теплом 26 миллионов домохозяйств.

Позиция Европейского Союза

Брюссель не поддерживает трубопровод. В заявлении от июня 2017 года говорится, что «Северный поток-2» не должен «эксплуатироваться в правовом вакууме или исключительно в соответствии с законодательством третьей страны».

По мнению Еврокомиссии, проект «Северный поток-2» не способствует достижению целей Энергетического союза по открытию новых источников поставок, маршрутов и производителей. «Наоборот, это может даже способствовать дальнейшему укреплению позиций монопольного поставщика на газовом рынке ЕС и сопровождаться дальнейшей концентрацией маршрутов поставок».

В настоящее время в Европе имеется хорошо функционирующая газотранспортная инфраструктура, обеспечивающая энергоснабжение. Однако существующие транспортные пути, особенно через Украину, потенциально окажутся под угрозой из-за строительства «Северного потока- 2». Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что трубопровод, не являясь общеевропейским проектом, находится бы «исключительно в руках немцев».

Геополитически спорный

Евросоюз - не единственная сторона, критикующая проект. США также не хотят, чтобы трубопровод вообще был запущен в эксплуатацию. В условиях санкций, введенных против России в 2020 году, строительство было остановлено почти на год. Поставки газа могут быть использованы Вашингтоном как политическое оружие против Москвы.

В ноябре 2018 года он предупредили, что «зависимость Европы от российского газа неправильна с геополитической точки зрения». США не хотят, чтобы «газ был отключен посреди зимы, когда разразится политический кризис».

Для этого проект рассматривается как результат соревнования. США, со своей стороны, предпочли бы вести дела с Европой и продавать, например, сжиженный газ.

Беспокойство на Востоке Европы

Резко критикует «Северный поток-2» Польши. Она считает, что её игнорируют как страну транзита энергоносителей. Проект может снизить значение трубопроводов, которые уже существуют на наземном маршруте. Таким образом, могут быть потеряны значительные доходы, получаемые от платы за перекачку. Кроме того, есть опасения, что Россия может ксилить своё влияние, поставив Европу в ещё большую зависимость от своего газа.

Большую тревогу всё это вызывает на Украине. Страна получает миллиардов евро от транзитных сборов.

Киев предостерегает от ввода проекта в эксплуатацию особенно на фоне роста напряженности. Президент Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» «опасным геополитическим оружием Кремля». Неделю назад украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" заявила, что это вопрос "национальной безопасности" Украины.

Учитывая наращивание российских войск на границе, «президенту Владимиру Путину будет труднее начать войну, если газ пойдет через Украину, поскольку это повлияет на поставки газа», - заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. - «Я уверен: если «Северный поток- 2» заработает, то российский газ больше не будет поступать через Украину в Европу».