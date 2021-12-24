В Афганистане закрылись 43 % СМИ

С момента захвата власти в Афганистане признанным террористическим и запрещённым в России движением "Талибан", 43% СМИ закрылись или находятся на грани из-за отсутствия финансирования.

По данным неправительственной организации "Репортеры без границ" и Афганской ассоциации независимых журналистов (AIJA), без малого две трети профессиональных журналистов остались без работы.

"Положение СМИ кардинально изменилось, - говорит Абид Эхсас, менеджер "Шамшад ТВ", - их доходы сократились, многие опытные, работавшие 20 лет, журналисты покинули страну. Оставшиеся СМИ занимаются самоцензурой, на них наложены ограничения".

С августа СМИ должны выполнять "11 правил журналистики", изданные министерством информации и культуры талибов. Особенно сильно пострадали женщины в медиа-индустрии: более 84% из них остались без работы. Но и коллегам-мужчинам приходится несладко.

Бывший журналист Мустафа Джафари сегодня продает горячую кукурузу на улице, чтобы прокормить жену и двух дочерей. Он зарабатывает два доллара в день: "К сожалению, я не вижу светлого будущего и день ото дня теряю надежду, - говорит он. - Экономическая и политическая ситуация в Афганистане не перестаёт усугубляться"...

За четыре месяца пребывания талибов у власти половина афганцев "испытывает острую нужду", заявили в ООН. На видео, снятом Али Хассани на базаре Кабула 23 декабря, люди продают всё, что у них есть, чтобы купить хоть какое-то пропитание.