Афганистан: холод и голод

С победой и приходом к власти талибов в Афганистане жизнь большинства граждан страны наполнилась неуверенностью и неопределённостью на всех уровнях. Многие, как и эти студенты, находятся на решающем этапе обучения, а война и новый режим могут самым негативным образом сказаться на их карьере.

И это не единственная угроза. С приходом зимы и после четырёх лет жесточайшей засухи над Афганистаном нависла угроза масштабного голода. Стоимость продуктов резко возросла. По данным ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.

"Ожидается, что температура упадет до минус 25 градусов по Цельсию, а многие перемещённые семьи не имеют надлежащего жилья, что просто необходимо, если они хотят пережить сильный мороз в Афганистане. Гуманитарный кризис в Афганистане обостряется с каждым днём. Голод в стране действительно достиг беспрецедентного уровня. Почти 23 миллиона человек, то есть 55% населения, сталкиваются с острой нехваткой продуктов, а почти 9 миллионов из них находятся под угрозой голода", - говорит Бабар Балош, представитель Агентства ООН по делам беженцев.

По всей стране экономические проблемы вынуждают людей добыват себе пропитание, соглашаясь на любую работу. В Кандагаре некоторым пришлось собирать и обрабатывать мак.

"Я пришел сюда с утра, чтобы заработать денег для моих родителей. Раньше я ходил в школу в первую половину дня, а во второй половине дня до вечера занимался, готовился к вступительным экзаменам в университет. Но сейчас ситуация такова, что мне нужно работать", - рассказывает этот молодой человек. .

Приход к власти талибов, чью власть международное сообщество официально не признало, лишил Афганистан помощи, поступавшей от западных стран, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Раньше доля иностранных вливаний достигала 40% процентов ВВП.

В сентябре на конференции в Женеве было решено выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев, треть из которых - на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но получена пока лишь часть этих денег.