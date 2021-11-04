Возвращение талибов: как сейчас живут в Афганистане

Историк Уилл Дюрант подсчитал, что за всю историю человечества было всего 268 лет, когда где-то не шла война.

За последние четыре десятилетия Афганистан стал символом государства, разрушенного войной. Ни во времена советского вторжения, ни в период первого прихода к власти "Талибана", ни сейчас мировые лидеры не добились больших успехов в создании условий, при которых афганский народ смог бы раз и навсегда восстановить свою страну и начать планировать ее будущее.

За эти годы были обещаны миллиарды долларов. Организовано бесчисленное количество мирных переговоров. Десятки тысяч военнослужащих были направлены на борьбу и поддержание мира.

И все же Афганистан остается страной у края пропасти.

В 2021 году афганцы увидели фиаско США, после вывода войск которых талибы вернулись к власти. Этот этап стал крайне важным для региона и всего мира.

Я отправилась в страну вскоре после захвата Кабула талибами, чтобы увидеть, что возвращение боевиков будет означать для Афганистана и его народа.

Очевидец

Фильм "Очевидец: Возвращение талибов" рассказывает о моем путешествии в Афганистан, где правят талибы, и о первых нескольких неделях их пребывания у власти.

За дни, проведенные в Кабуле, мне удалось поговорить с бойцами "Талибана", а также с их командирами и чиновниками нового правительства. Мы, в частности, обсудили их обещание предоставить этой сложной нации, разделенной почти всеми возможными способами по этническим, религиозным, племенным, языковым и идеологическим линиям, инклюзивную администрацию с разделением власти.

В фильме также ставится вопрос о том, какого рода правосудие планирует вершить "Талибан" после того, как это движение внедрило строгую интерпретацию законов шариата. В свое прошлое правление талибы сеяли террор в Афганистане и за его пределами.

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Победа

После 20 лет войны талибы считают, что одержали победу. И независимо от того, нравится это остальному миру или нет, это движение, вероятно, будет играть важную роль в формировании будущего Афганистана.

Однако задачи, стоящие перед новой властью, крайне сложны: необходимо восстановить институты государственного управления и инфраструктуру в условиях практически полного экономического краха.

Страна была внезапно отрезана от примерно 9 миллиардов долларов валютных резервов - это 90 процентов всех запасов, большая часть которых хранилась в Соединенных Штатах.

Правительство, известное сейчас как Исламский эмират Афганистан, не в состоянии выплачивать зарплаты. Банкам разрешено выдавать только мизерные суммы афгани.

Миллионы афганцев остались без наличных, в то время, когда цены на основные товары - продукты питания, топливо и газ - растут.

Электричество, 80% которого импортируется из соседних Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана, пока есть. Но Кабул не может платить по счетам с тех пор, как 15 августа власть захватили талибы.

С тех пор большинство высокопоставленных государственных служащих, технократов и лидеров бизнеса покинули страну. Уехали также иностранные гуманитарные работники и консультанты.

Будущее

Хотя талибы неоднократно обещали решить проблемы Афганистана и привести страну к более процветающему и справедливому будущему, многие сомневаются в способности группировки сделать это. "Они умеют воевать, но могут ли они по-настоящему управлять страной?" - этот вопрос мне часто задавали во время моего пребывания в Кабуле. И я не могу на него ответить. По крайней мере, пока.