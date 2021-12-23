Барселона: Санта-Клаус спустился с крыши

Рождество на больничной койке, да еще в период связанных с эпидемией ограничений, - что может быть печальнее? Руководство одной из барселонских больниц решило порадовать маленьких пациентов, наняв сотрудника местной пожарно-спасательной команды и нарядив его Санта-Клаусом.

С помощью альпинистского снаряжения, Жорди Валс спустился с крыши и поздравил детей через окно с наступающим Рождеством. Импровизированный Санта-Клаус своей миссией доволен: "Дети оказались на праздники в больнице. Я представляю, что это не совсем то место, где они хотели бы находиться. Правда в том, что, когда я спускаюсь с крыши, я вижу их улыбки, они забывают о болезнях и передают мне свою энергию. Это очень приятно!"

В планах Аранчи Де Лара, директора Частного фонда детской онкологии имени Энрикеты Виллавеккья, - распространить эту практику и на другие больницы. "Когда разразилась пандемия и посещения больниц стало сложным, в рождественский сезон мы не смогли проводить мероприятия, которые обычно устраивали, - говорит она. - Мы же хотели продолжать приносить волшебство больным детям и их семьям, несмотря ни на что. Поэтому мы решили связаться с пятью больницами, где работаем, и привезти туда Санта-Клауса!"

Лучшая награда за инициативу, говорит Аранча Де Лара, - видеть взволнованные лица маленьких пациентов, припадающих к окну, за которым им машет Санта-Клаус.