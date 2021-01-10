Больница в изоляции: снегопад застал врасплох медработников Мадрида

Рекордный снегопад в Мадриде осложнил итак напряженную работу больниц в связи с пандемией COVID-19. Медики с трудом добираются до места работы после того, как в столице выпало более 50 см снега.

Власти объявили самый высокий — красный — уровень погодной опасности впервые с момента введения этой системы четыре десятилетия назад.

Пригородное железнодорожное сообщение, как и дальнего следования в Мадриде парализовано.

В ночь на субботу несколько десятков автомобилистов оказались застигнутыми врасплох на автотрассах. На помощь им пришли военные.

По прогнозам метеорологов, шторм двигается на северо-восток, и вскоре ожидается резкое похолодание. Испанские транзитные власти призывали людей оставаться дома и избегать необязательных поездок.