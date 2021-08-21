ЮНИСЕФ: дети подвержены высокому риску

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал новый доклад, в котором говорится, что около миллиарда детей во всем мире подвергаются "чрезвычайно высокому риску" из-за изменения климата и загрязнения воздуха. В документе названы 33 страны с неудовлетворительными условиями для жизни детей. 24 из них расположены в Африке. По словам экспертов, несовершеннолетние проживающие в Центральноафриканской Республике, Чаде, Нигерии, Гвинее и Гвинее-Бисау могут пострадать от смертельно опасного сочетания воздействия многочисленных неблагоприятных факторов: изменений климата, плохой экологии, неразвитых систем здравоохранения и образования.

В отчете ЮНИСЕФ говорится, что без принятия срочных мер, необходимых для сокращения выбросов парниковых газов, дети будут продолжать страдать больше всех. По сравнению со взрослыми, им требуется больше пищи и воды на единицу массы тела, они хуже переносят экстремальные погодные явления, более восприимчивы к токсичным веществам, перепадам температур и болезням, а также многим другим факторам.