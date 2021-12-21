2021: год катаклизмов и борьбы с глобальным потеплением

На протяжении всего 2021 года активисты придумывали и скандировали различные лозунги, которые уже вошли в историю климатического протеста.

Политики по всему миру также используют экологический дискурс, а иногда им не чужд даже экологический акционизм.

Опасения европейцев

Простые европейцы обеспокоены изменениями климата, поскольку их все чаще затрагивают последствия глобальных катаклизмов.

Эд Хокинс, профессор климатологии в Университете Рединга, подчеркнул: "Стало ясно, что мы уже испытываем на себе последствия климатических изменений в Европе и в мире, погодные условия нашего региона радикально меняются".

Через несколько недель после разрушительных и смертельных наводнений в Бельгии и Германии, ведущие климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликовали доклад, согласно которому меняется вся климатическая система Земли, погодные условия станут еще более экстремальные.

"Наводнение века"

В октябре Euronews посетил Альтенар, одну из наиболее пострадавших немецких коммун. Бургомистр Альтенара Корнелия Вейганд описала нам, как население пережило беспрецедентное наводнение: "Жители подготовились к "наводнению века". Но уровень воды достиг 10 метров, такого никогда еще не было в истории города. Это несравнимо даже с трагическими наводнениями 1910 и 1804 годов. Это не укладывается в голове".

Аномальная жара и борьба с лесными пожарами

В то время, как некоторые регионы Европы страдали от проливных дождей и наводнений, другие отчаянно боролись с лесными пожарами.

На греческом острове Эвбея сгорело более 50 000 гектаров.

Лето 2021 прошло также под знаком аномальной жары. Были побиты и температурные антирекорды.

В районе города Сиракузы на юго-востоке Сицилии синоптики зафиксировали температуру 48,8 градусов Цельсия.

Франческа де Донато, эпидемиолог из Региональной службы здравоохранения Лацио (Италия), объясняет: "Даже люди, находящиеся в группе риска, например, пожилые или люди с хроническими заболеваниями, не считают, что аномальная жара представляет для них угрозу. \_Вот почему так растет смертность во время тепловых волн_".

Компромиссы в Глазго

В ноябре мировые лидеры прилетели в Глазго на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Организаторы и участники называли COP-26 саммитом "последнего шанса" на сдерживание глобального потепления в пределах полутора градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Тем не менее, многие обозреватели назвали саммит консенсусным и провальным и обвинили политиков в слабости перед углеродным лобби.

Саммит в Глазго завершился на фоне громких заявлений, но без каких-то революционных итогов. Глобальное потепление остаётся актуальной проблемой нашего времени.