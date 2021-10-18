Как потепление атмосферы приводит к наводнениям?

Последние данные со спутников программы «Коперник»
В Северном Ледовитом океане сохранилась тенденция сокращения площади льда. В сентябре она была на 8% меньше среднего уровня. В тоже время, в этом году картина была неоднозначной: в Гренландском море, помеченном красным, площадь льда в прошлом месяце достигла рекордного минимума, но к северу от Аляски площадь льдов достигла 15-летнего максимума.
Это был один из четырех самых теплых сентябрей за период с 1991 по 2020 г. Он был теплее среднего на большей части Канады, Соединенных Штатов и особенно Латинской Америки, где наблюдается продолжительная засуха. Сентябрь был также теплее среднего в западной Африке, центральной Азии и в некоторых регионах Китая.
А если посмотреть на Европу, вы увидите, что континент, по сути, разделился на две части, восточную и западную. В Великобритании сентябрь был вторым самым теплым за всё время наблюдений. Но из-за того, что в Восточной Европе было относительно прохладно, в среднем по Европе температура была на 0,2°С ниже среднего.
Наводнения и изменение климата
Глобальное потепление означает, что экстраординарно большой объем осадков будет выпадать всё чаще. Мы отправились в город Альтенар в Германии, чтобы узнать, что̀ для него значит новая реальность.
Обвалившиеся мосты и разрушенные дома. Восстановительные работы здесь в Альтенаре всё еще продолжаются. 14 июля на целый регион Европы обрушился беспрецедентно мощный ливень. Дождевая вода падала на уже переполненную влагой землю.
Бургомистр города Корнелия Вейганд наблюдала всё собственными глазами:
«Рядом с этим деревом стоял дом, который полностью обрушился во время наводнения. В нем, к сожалению, находились люди, которые погибли. Масштаб, вызванных наводнением разрушений, мы осознаем только сейчас».
Проливной дождь ожидали. Предупреждения об опасности были разосланы. Но вода поднялась гораздо выше, чем ожидалось. В ряде мест — на 10 м, в то время как на памяти местных жителей река никогда не поднималась больше чем на 2-3 метра. «Это было просто непредставимо. Непредставимо ни для ученых, ни для официальных органов, которые следят за такими вещами и составляют прогнозы», — говорит бургомистр.
К катастрофе привело множество факторов. Из-за дождливой весны летние дожди вызвали водные потоки. Свою роль сыграло и изменение климата. Из-за глобального потепления дожди такой интенсивности стали пости в 9 раз вероятнее в западной Европе. Одну из причин объясняет климатолог Тобиас Фукс:
«Чем теплее, тем больше воды может раствориться в воздухе. Если воздух становится теплее на 1 градус, то он может поглотить примерно на 7 процентов больше водяного пара. А то, что накапливается в атмосфере, рано или поздно снова выпадает в виде осадков. И если у нас есть очень медленно движущиеся области низкого давления, то наводнения, подобные тому, что мы испытали здесь в середине июля, могут возникать стремительно».
Как нужно перестраивать город? Глава города говорит, что она хотела бы сделать город образцом устойчивости к наводнениям:
«Имеет смысл рассматривать наш регион как место для эксперимента. Как обеспечить лучшую защиту от наводнений в таких низинах? Как контролировать воду и как строить в долинах рек так, чтобы все здания были устойчивы к внезапным наводнениям?»