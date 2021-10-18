Как потепление атмосферы приводит к наводнениям?

Последние данные со спутников программы «Коперник»

В Северном Ледовитом океане сохранилась тенденция сокращения площади льда. В сентябре она была на 8% меньше среднего уровня. В тоже время, в этом году картина была неоднозначной: в Гренландском море, помеченном красным, площадь льда в прошлом месяце достигла рекордного минимума, но к северу от Аляски площадь льдов достигла 15-летнего максимума.

Это был один из четырех самых теплых сентябрей за период с 1991 по 2020 г. Он был теплее среднего на большей части Канады, Соединенных Штатов и особенно Латинской Америки, где наблюдается продолжительная засуха. Сентябрь был также теплее среднего в западной Африке, центральной Азии и в некоторых регионах Китая.

А если посмотреть на Европу, вы увидите, что континент, по сути, разделился на две части, восточную и западную. В Великобритании сентябрь был вторым самым теплым за всё время наблюдений. Но из-за того, что в Восточной Европе было относительно прохладно, в среднем по Европе температура была на 0,2°С ниже среднего.

Copernicus Climate Change Service ECMWF

Наводнения и изменение климата

Глобальное потепление означает, что экстраординарно большой объем осадков будет выпадать всё чаще. Мы отправились в город Альтенар в Германии, чтобы узнать, что̀ для него значит новая реальность.

Обвалившиеся мосты и разрушенные дома. Восстановительные работы здесь в Альтенаре всё еще продолжаются. 14 июля на целый регион Европы обрушился беспрецедентно мощный ливень. Дождевая вода падала на уже переполненную влагой землю.

Город Альтенар Lionel Laval

Бургомистр города Корнелия Вейганд наблюдала всё собственными глазами:

«Рядом с этим деревом стоял дом, который полностью обрушился во время наводнения. В нем, к сожалению, находились люди, которые погибли. Масштаб, вызванных наводнением разрушений, мы осознаем только сейчас».

Проливной дождь ожидали. Предупреждения об опасности были разосланы. Но вода поднялась гораздо выше, чем ожидалось. В ряде мест — на 10 м, в то время как на памяти местных жителей река никогда не поднималась больше чем на 2-3 метра. «Это было просто непредставимо. Непредставимо ни для ученых, ни для официальных органов, которые следят за такими вещами и составляют прогнозы», — говорит бургомистр.

Город Альтенар. Lionel Laval

К катастрофе привело множество факторов. Из-за дождливой весны летние дожди вызвали водные потоки. Свою роль сыграло и изменение климата. Из-за глобального потепления дожди такой интенсивности стали пости в 9 раз вероятнее в западной Европе. Одну из причин объясняет климатолог Тобиас Фукс:

«Чем теплее, тем больше воды может раствориться в воздухе. Если воздух становится теплее на 1 градус, то он может поглотить примерно на 7 процентов больше водяного пара. А то, что накапливается в атмосфере, рано или поздно снова выпадает в виде осадков. И если у нас есть очень медленно движущиеся области низкого давления, то наводнения, подобные тому, что мы испытали здесь в середине июля, могут возникать стремительно».

Как нужно перестраивать город? Глава города говорит, что она хотела бы сделать город образцом устойчивости к наводнениям:

«Имеет смысл рассматривать наш регион как место для эксперимента. Как обеспечить лучшую защиту от наводнений в таких низинах? Как контролировать воду и как строить в долинах рек так, чтобы все здания были устойчивы к внезапным наводнениям?»