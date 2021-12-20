Зеркальный ответ: Россия высылает двух дипломатов ФРГ

Германия назвала ответную высылку дипломатов из России необоснованной и считает, что это только осложнит отношения Берлина и Москвы.

Во вторник российский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на аналогичный шаг со стороны Германии после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.

Признанный виновным в преступлении россиянин Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению.

Это убийство, совершенное от имени государства, как подтвердил суд, является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германия Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Российская сторона категорически отвергла обвинения, назвав вердикт немецкого суда "носящим характер явного политического заказа".

Хангошвили был застрелен в августе 2019-го в Берлине. В России его считают причастным к захвату школы в Беслане, взрывам в московском метро и другим терактам.