В Москве называют "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что Россия может иметь отношение к убийству в Берлине чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Ранее МИД Германии объявил, что двое сотрудников посольства РФ будут выдворены из страны в связи с этим делом.

Российские дипломаты говорят о "необоснованной политизации преступления", а МИД РФ обещает принять ответные меры.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил:

Высылка дипломатов напоминает ситуацию со Скрипалями — совершенно вывихнутая логика, ничего общего не имеющая, к сожалению, со здравым смыслом. Это разделяют многие, в том числе политики и эксперты в Германии, мы находимся в контакте с коллегами из Бундестага. Поэтому симметричная позиция МИД России в данном случае совершенно обоснована

Громкое дело об убийстве перешло от берлинских правоохранителей на федеральный уровень в ведение Генеральной прокуратуры в Карлсруэ, которая утверждает, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы РФ.

На полях саммита НАТО канцлер Германии Ангела Меркель заявила:

Я встречаюсь с президентом России на следующей неделе. Обязательно расскажу вам о подробностях нашего разговора на эту тему, если он состоится. Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства

Комментирует российский политолог, директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин: "Думаю, что это дело не станет поводом для ухудшения взаимоотношений между Германией и Россией, как это произошло в случае с Соединенным Королевством".

Убийство было совершено в конце августа. По горячим следам был задержан подозреваемый россиянин.

Между тем агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что Зелимхан Хангошвили был причастен к организации и совершению терактов на территории России.