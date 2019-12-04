"Напоминает ситуацию со Скрипалями"

В Москве называют "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что Россия может иметь отношение к убийству в Берлине чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Ранее МИД Германии объявил, что двое сотрудников посольства РФ будут выдворены из страны в связи с этим делом.
Российские дипломаты говорят о "необоснованной политизации преступления", а МИД РФ обещает принять ответные меры.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил:
Громкое дело об убийстве перешло от берлинских правоохранителей на федеральный уровень в ведение Генеральной прокуратуры в Карлсруэ, которая утверждает, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы РФ.
На полях саммита НАТО канцлер Германии Ангела Меркель заявила:
Комментирует российский политолог, директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин: "Думаю, что это дело не станет поводом для ухудшения взаимоотношений между Германией и Россией, как это произошло в случае с Соединенным Королевством".
Убийство было совершено в конце августа. По горячим следам был задержан подозреваемый россиянин.
Между тем агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что Зелимхан Хангошвили был причастен к организации и совершению терактов на территории России.