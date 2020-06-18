Германия обвинила россиянина в убийстве Зелимхана Хангошвили

Немецкая прокуратура официально выдвинула против гражданина России обвинения в убийстве и в незаконном владении оружием. Речь идёт об августе прошлого горда, когда в берлинском районе Тиргартен был застрелен Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии чеченского происхождения.

Подозреваемого россиянина задержали в тот же день. Немецкие следователи заявили, что нападавший выполнял заказ российских спецслужб: Хангошвили участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне исламистов.

В России сообщили, что убитый — не просто боевик, воевавший на Кавказе, но и организатор терактов. Но Москва категорически отрицает свою связь с убийством.

Тем не менее, в декабре прошлого года Германия выслала из страны двоих российских дипломатов, мотивировав это в том числе недостаточной помощью России в расследовании. В Москве ответили зеркальными мерами.

В четверг в связи с этим делом российский посол был приглашён в МИД Германии.