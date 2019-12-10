Путин: "убитый в Берлине был бандитом"

Убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, на его счету были десятки человеческих жизней. Об этом Владимир Путин заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам парижского саммита в "нормандском формате". Он подтвердил готовность России сотрудничать с немецкими правоохранительными органами в расследовании дела.

"Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегам о выдаче этого бандита/.../ Этот человек находился у нас в розыске, только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрыва в московском метро. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - заявил в частности Путин.

40-летний гражданин Грузии проживал в Германии под именем Торнике К. В день убийства прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

4 декабря МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России из-за недостаточного, по мнению немецкой стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве. Позже Генпрокуратура заявила, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию властей РФ, либо по указанию властей Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации". В Кремле предположения о причастности Москвы к убийству в Берлине назвали "абсолютно беспочвенными".