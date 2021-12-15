Россиянин получил пожизненный срок за убийство Хангошвили

Пожизненное заключение - такой вердикт вынес суд в Германии россиянину Вадиму Красикову по обвинению в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В приговоре говорится, что преступление было совершено по указке Кремля и названо актом "государственного терроризма".

Гражданин Грузии, этнический чеченец Хангошвили был застрелен в августе 2019-го в парке Берлина. В России его считают причастным к захвату школы в Беслане, взрывам в московском метро и другим терактам.

Суд постановил, что киллер получил фальшивые документы, средства и указания для совершения нападения от российских спецслужб.

Москва неоднократно отвергала обвинения. Посольство РФ в Берлине сочло вердикт необъективным и политически мотивированным. Там добавили, что _"этот недружественный акт не останется без ответа". _