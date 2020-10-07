Германия: убийство Хангошивили в Берлине прокурор назвал заказным

В Германии начался процесс по делу об убийстве летом прошлого года в Берлине бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии. (По грузинскому паспорту - Торнике Кавтарашвили). На скамье подсудимых - российский гражданин. По делу он проходит как Вадим Красиков. Мужчина называет себя Вадимом Соколовым и утверждает, что имя Вадима Красикова ему неизвестно. Федеральный прокурор Рональд Георг в ходе судебных слушаний заявил:

"Согласно нашим выводам, это заказное убийство за которым стоят российские органы власти. С точки зрения российского правительства, жертва была врагом государства, главным образом потому, что этот человек участвовал в боевых действиях в Чечне".

В России в начале двухтысячных Хангошвили был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. В 2016 он приехал в Германию искать убежище. Убийство Хангошвили было совершено 23 августа 2019 года в берлинском парке "Малый Тиргартен". По версии обвинения, исполнитель подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Вскоре его задержали.

Официальные представители РФ отрицают причастность к убийству российских властей. Берлин в свою очередь заявляет, что если в суде будет доказано, что в подготовке покушения участвовали государственные структуры РФ, вопрос об ответных мерах вернется в повестку дня. Cуд продлится как минимум до 27 января 2021 года.