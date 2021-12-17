Ситуация с беженцами на побережье Ла-Манша.

Датский пилот Майкл Манкнер вернулся на базу после пяти с половиной часов полета над Ла-Маншем. Он командир самолета операции Frontex "Opal Coast". Майкл ведет наблюдение за регионом с тех пор, как в прошлом месяце затонул плот, в результате чего погибли 27 человек.

Майкл Манкнер, командир отряда Фронтекс

— Я не могу подробно вам рассказать, что именно мы видели, но мы можем вам показать несколько фотографий из лагерей, за которыми мы наблюдаем, особенно в Кале и Дюнкерке".

Корреспондент

—Так вы в основном следите за лагерями, а не за передвижениями?

Мы наблюдаем за лагерями, чтобы понять, что там происходит, что они делают, готовятся ли они к отправлению, рассматриваем побережье, чтобы увидеть, есть ли там посадки на плавсредства.

Майкл Манкнер, командир отряда Фронтекс

— Frontex осуществляет полеты над этой зоной по просьбе Франции. Предполагается, что миссия продлится до конца года.

Сейчас ведутся переговоры о продлении мандата, но все-таки офицеры сомневаются, насколько эффективно проводились переговоры, чтобы отговорить людей от незаконного пересечения границы.

Я думаю, что люди все равно пойдут. Если они достаточно отчаялись, они пойдут, что бы ни происходило. Я просто надеюсь, что мы сможем быть там и помочь предотвратить их гибель Майкл Манкнер, командир отряда Фронтекс

Эльяс Эхсас, афганский беженец, согласен с военными, что люди будут продолжать искать пути перехода, несмотря на все барьеры.

— Если бы у них был шанс остаться на родине, они бы остались. А так... кто-то приходит в твою страну и забирает у тебя все. Что ты можешь сделать?".

Эльяс покинул Афганистан 6 лет назад. После того, как Швеция отклонила его просьбу о предоставлении убежища, он задумался о том, чтобы пересечь Ла-Манш.

Эльяс Эхсас, афганский беженец.

Дублинское (соглашение — это одна из причин, по которой люди переправляются и идут на большой риск. Они думают, что если я еду в Великобританию, то в Великобритании нет Дублинских правил... из-за Brexit. По крайней мере, они могут остаться там на какое-то время и начать новую жизнь.

Дублинский регламент исходит из положения, что беженцы пользуются одинаковым уровнем защиты во всех странах-членах ЕС и должны обратиться за убежищем в стране прибытия. Эльяс Эхсас, афганский беженец.

Блок признал ограниченность этой схемы и пообещал создать новую систему управления миграцией.

В прошлом месяце Эльясу разрешили снова попросить пристанища, на этот раз во Франции Но история еще не закончена, по его словам, если власти отклонят прошение, он продолжит свое путешествие несмотря на последствия.