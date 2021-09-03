В Польше афганские беженцы отравились грибами

Прокуратура и полиция Польши расследуют обстоятельства отравления грибами афганских беженцев, эвакуированных из Кабула. По предварительной информации, семья из двух взрослых и четверых детей приготовила суп из ядовитых грибов, которые они нашли в лесу рядом с центром, где они находились на обязательном карантине. 5-летний мальчик скончался.

Его шестилетнему брату сделали пересадку печени, но, по словам врачей, его шансы на выживание "неблагоприятны". 17-летняя сестра мальчиков прошла курс лечения и, как сообщается, находится в хорошем состоянии.

"Состояние 5-летнего мальчика не изменилось. Сегодня была подтверждена смерть мозга. В соответствии с действующими правилами мы подтвердили смерть ребенка. В случае 6-летнего мальчика трансплантированная печень работает должным образом, но в последние 24 часа мы наблюдаем усиление симптомов серьезного повреждения центральной нервной системы. К сожалению, прогноз выживания мальчика неблагоприятный". Ярослав Киеркус врач Центра здоровья детей

Польша эвакуировала семью в прошлом месяце по просьбе Великобритании после захвата Афганистана талибами. Отец детей работал на британцев.

Прокуратура опрашивает сотрудников центра в рамках уголовного расследования, которое может привести к обвинениям в непреднамеренном причинении серьезного вреда здоровью с угрозой для жизни. За такие преступления предусмотрено наказание сроком до 3 лет тюремного заключения.

Как сообщило Государственное управление по делам иностранцев, недавно в другом центре недалеко от Варшавы после отравления грибами были госпитализированы еще четверо афганцев.