Афганские беженцы летят в Пакистан

Тысячи людей бежали из Афганистана после захвата страны талибами.

Только на американских самолетах из Кабула вылетели 60 тысяч пассажиров, рассказали в понедельник в Белом доме. Однако сколько среди них людей с афганскими паспортами в Вашингтоне не уточнили.

Пакистан — один из пересадочных пунктов, откуда беженцы могут улететь на Запад.

Из Исламабада передает корреспондент Euronews Филип Кроутер:

"Скорость эвакуации из аэропорта Кабула значительно увеличилась. Так и должно быть, потому что в Афганистане до сих пор много иностранцев и афганцев, сотрудничавших с коалицией, управляемой США. А также афганцев, которые просто боятся и хотят попасть на самолет в безопасное место.

Рейсы организовывает не только США. Так например, во вторник 57 самолетов из разных стран приземлились в Кабуле. Некоторые вернулись сюда, в Исламабад. Именно здесь проходит воздушный мост: бельгийские, голландские и люксембургские самолеты перевозят эвакуированных сначала сюда, в Пакистан, а затем — в Европу. Этим людям повезло, потому что американские войска скоро покинут Афганистан. Не останутся и их союзники. С каждым днем шансов бежать — становится меньше".