Следственный комитет РФ задержал председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" Михаила Федяева и еще трех человек по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов", - говорится в сообщении СК РФ.

Задержанных обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее гибель людей, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте "Листвяжная". В разговоре с ними он рассказал о ходе расследования и пообещал, что следствие установит причины, приведшие к трагедии.

В результате аварии, произошедшей 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области, погиб 51 человек.

В рамках расследования дела ранее были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

"Готов понести любую ответственность"

61-летний Михаил Федяев - один самых богатых людей России, занимавший на 15 декабря 2021 года 177 строчку в рейтинге журнала "Форбс" (200 богатейших бизнесменов РФ). Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов (данные на 2019 год). Старший сын Федяева Павел - депутат "Единой России", представляющий в Государственной думе РФ Кемеровскую область.

Павел Федяев — депутат ЕдРа от Кузбасса. После трагедии на «Листвяжной» он не пытается выяснить, что стало её причиной, и не пишет депутатских запросов — просто молча репостит губернатора Цивилёва.



Просто его отец Михаил Федяев — владелец «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта. pic.twitter.com/3EbLXubokb — Андрей Пивоваров (@brewerov) November 28, 2021

На совещании у президента Путина, посвященном аварии на "Листвяжной", Федяев заявил, что для работ в шахте закупалось современное оборудование и средства безопасности. По его словам, причиной аварии стал "человеческий фактор". В конце своего выступления Федяев сказал, что "готов понести любую ответственность".

На том же совещании генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в шахте были неисправны датчики метана, имелись и другие нарушения, "гладко на шахте всё было только на бумаге".

После известий об аварии и гибели людей руководство шахты приняло решение выплатить семьям погибших по два миллиона рублей. В пресс-службе уточнили, что с учетом других выплат в среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники решили направить более 300 миллионов рублей.

Шахта "Листвяжная" входит в состав компании "СДС-Уголь", 50% акций которой принадлежит Михаилу Федяеву, по 25% акций - Владимиру и Андрею Гридиным. "СДС-Уголь" является частью холдинговой компании "Сибирский деловой союз", которую возглавляет Федяев.

В понедельник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что поисковые работы на "Листвяжной" завершены. Тела всех погибших в результате аварии шахтеров и горноспасателей были подняты на поверхность.