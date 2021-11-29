В результате проверки, проведенной после взрыва на «Листвяжной», на кузбасских шахтах выявлено почти 450 нарушений, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Компания-владелец шахты начала выплаты семьям погибших.

Генеральная прокуратура России, МЧС и Ростехнадзор провели проверки на 31 шахте в Кузбассе. После аварии на "Листвяжной" в генпрокуратуре поручили проверить, как исполняются законы об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах региона.

К понедельнику, 29 ноября, выявлено 449 нарушений.

В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки Генпрокуратура РФ

"Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие. В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.

Отмечается также, что работники угольных предприятий не всегда обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, не проводится инструктаж по технике безопасности.

Проверки продолжаются, устранение нарушений - на контроле Генпрокуратуры.

В Кемеровской области с 25 ноября действует режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на «Листвяжной». Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора области Сергея Цивилева, опубликованном на сайте регионального правительства.

Сообщается, что режим ЧС будет действовать, пока тела погибших не поднимут на поверхность.

В понедельник число пострадавших в результате аварии увеличилось до 92. За сутки значительно возросло количество госпитализированных горноспасателей.

Более 20 человек, пострадавших при ЧП на "Листвяжной", выписаны в понедельник из Центра охраны здоровья шахтеров в Кузбассе AP/Пресс-служба губернатора Кемеровской области

С понедельника, 29 ноября, руководство шахты начинает выплаты семьям погибших. Размер единовременной выплаты составляет два миллиона рублей. Кроме того, каждый член семьи погибшего шахтера получит еще по одному миллиону. В пресс-службе уточнили, что в среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов.

По решению руководства компании, которой принадлежит шахта, будет оплачено обучение детей погибших в вузах и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия – в зависимости от ситуации. Обещано погасить все кредиты.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября. 51 человек погиб, в том числе числе пять горноспасателей. Возбуждено два уголовных дела о нарушении правил промышленной безопасности и халатности, повлекших гибель людей. Арестованы пять человек - директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошла авария, а также два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.