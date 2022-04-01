Сербия: трагедия на шахте из-за выброса метана

8 горняков погибли и еще 18 получили ранения в результате обрушения штольни на шахте "Соко" на юго-востоке Сербии.

По словам директора шахты, обвал привел к выбросу метана, и заблокированные под землей горняки задохнулись.

По предварительным данным, версия о взрыве не подтвердилась, при этом репутация у шахты - не из лучших.

Нам известно, что шахта "Соко" - очень опасная шахта. Очень опасная с точки зрения метана. Меры безопасности на шахте соблюдаются на самом высоком уровне, но в этот раз произошел внезапный выброс метана, и мы ничего не смогли сделать Драго Милинкович директор шахты "Соко"

"Соко" находится в 200 км к юго-востоку от Белграда и была запущена еще в начале 20-го века. За свою историю на шахте случалось несколько аварий, в последний раз в 1998 году, тогда погибли 29 горняков.

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