Сербия: трагедия на шахте из-за выброса метана

Сербия: трагедия на шахте из-за выброса метанаКомментарии
Euronews
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8 горняков погибли и еще 18 получили ранения в результате обрушения штольни на шахте "Соко" на юго-востоке Сербии.
По словам директора шахты, обвал привел к выбросу метана, и заблокированные под землей горняки задохнулись.
По предварительным данным, версия о взрыве не подтвердилась, при этом репутация у шахты - не из лучших.
"Соко" находится в 200 км к юго-востоку от Белграда и была запущена еще в начале 20-го века. За свою историю на шахте случалось несколько аварий, в последний раз в 1998 году, тогда погибли 29 горняков.
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