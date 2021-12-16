Владелец "Листвяжной" "готов понести любую ответственность", но не считает себя виновнымКомментарии
Михаил Федяев арестован до 14 февраля 2022 года. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте основного собственника "Листвяжной" по делу о гибели людей в шахте. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.
Ранее на совещании у президента Путина Федяев сказал, что "готов понести любую ответственность", но в суде заявил, что не понимает, почему ему предъявляют обвинения.
"Я себя виновным не считаю. А то, что мне сегодня предъявляют, я должен с этим разобраться и понять, как я мог повлиять на то, что произошло. Поэтому я не готов ничего комментировать. Вы же правильно сказали, что тут не обвинение идет, идет же разбирательство и следствие, правильно? Я думаю, что следователь установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват. Я только на это надеюсь", - цитирует RTVi заявление Федяева в суде.
Адвокат бизнесмена заявил журналистам, что решение об аресте будет обжаловано.
Представители Следственного комитета РФ на заседании сообщили, что после трагедии на "Листвяжной" в компании велась прослушка телефонных разговоров. Выяснилось, что руководству "СДС-Уголь" было известно о нарушениях норм безопасности. Отмечается, что в компании уже после аварии оформляли приобретение средств безопасности для шахты задним числом.
Основной владелец компании Михаил Федяев знал, что на шахте допускались нарушения, подчеркнули в СК.
"Имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Алексеевым и сотрудником "СДС-Уголь" Басыровым, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено, что на шахте "Листвяжная" допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам", - приводит слова представителя Следственного комитета ТАСС.
Федяев был задержан накануне вместе с еще тремя подозреваемыми: генеральным директором "СДС-Угля" Геннадием Алексеевым; техническим директором Антоном Якутовым и главным инженером "Листвяжной" Анатолием Лобановым. Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания.
Авария на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошла 25 ноября. Во время работ под землей произошел взрыв метана. В тот момент в шахте находились 285 человек, большинству из них удалось выйти самостоятельно. Погибли 46 горняков и 5 горноспасателей, которые отправились им на помощь. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько дней, пока тело последнего погибшего шахтера не было поднято на поверхность.