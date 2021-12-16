Михаил Федяев арестован до 14 февраля 2022 года. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте основного собственника "Листвяжной" по делу о гибели людей в шахте. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Ранее на совещании у президента Путина Федяев сказал, что "готов понести любую ответственность", но в суде заявил, что не понимает, почему ему предъявляют обвинения.

Я себя виновным не считаю. Вы же правильно сказали, что тут не обвинение идет, идет же разбирательство и следствие Михаил Федяев Основной владелец шахты "Листвяжная"

"Я себя виновным не считаю. А то, что мне сегодня предъявляют, я должен с этим разобраться и понять, как я мог повлиять на то, что произошло. Поэтому я не готов ничего комментировать. Вы же правильно сказали, что тут не обвинение идет, идет же разбирательство и следствие, правильно? Я думаю, что следователь установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват. Я только на это надеюсь", - цитирует RTVi заявление Федяева в суде.

Адвокат бизнесмена заявил журналистам, что решение об аресте будет обжаловано.

Представители Следственного комитета РФ на заседании сообщили, что после трагедии на "Листвяжной" в компании велась прослушка телефонных разговоров. Выяснилось, что руководству "СДС-Уголь" было известно о нарушениях норм безопасности. Отмечается, что в компании уже после аварии оформляли приобретение средств безопасности для шахты задним числом.

Высшее руководство холдинга было осведомлено, что на шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности. Более того, принимаются меры к сокрытию доказательств. Следственный комитет РФ

Основной владелец компании Михаил Федяев знал, что на шахте допускались нарушения, подчеркнули в СК.

"Имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Алексеевым и сотрудником "СДС-Уголь" Басыровым, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено, что на шахте "Листвяжная" допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам", - приводит слова представителя Следственного комитета ТАСС.

Федяев был задержан накануне вместе с еще тремя подозреваемыми: генеральным директором "СДС-Угля" Геннадием Алексеевым; техническим директором Антоном Якутовым и главным инженером "Листвяжной" Анатолием Лобановым. Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания.

Задержание подозреваемых. Видео: Следственный комитет РФ

Авария на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошла 25 ноября. Во время работ под землей произошел взрыв метана. В тот момент в шахте находились 285 человек, большинству из них удалось выйти самостоятельно. Погибли 46 горняков и 5 горноспасателей, которые отправились им на помощь. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько дней, пока тело последнего погибшего шахтера не было поднято на поверхность.