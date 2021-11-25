Как минимум 11 человек погибли в результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

239 горняков вывели на поверхность. В больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них - в тяжелом состоянии.

Всего на момент пожара в шахте находились 285 человек - поиски оставшихся 46 горняков продолжаются.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в 9 утра по местному времени.

По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Причиной инцидента, по словам источника ТАСС в экстренных службах,

стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин глубоко соболезнует семьям горняков, погибших в результате ЧП на шахте. При этом в Кремле надеются на спасение тех, кто остался под землей.

На месте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. Все оставшиеся горнорабочие, предположительно, находятся в двух дальних штреках.