Омикрон-штамм будет доминировать в ЕС

Омикрон-штамм коронавируса в ЕС уже через месяц вытеснит вариант дельта, но, страны блока к этому готовы, так как почти 67 процентов населения Европы полностью привиты. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что сейчас на территории содружества производится более 300 млн доз вакцины ежемесячно.

Количество подтвержденных случаев заражения этим штаммом увеличивается вдвое каждые 2-3 дня, это очень быстро. Нам сообщили, что "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января Урсула фон дер Ляйен

Мадейра — первый регион Португалии, где началась вакцинация детей от 5 до 11 лет преператом Пфайзер, а на материке кампания стартует в субботу. Во всех странах Евросоюза вакцинация детей проходит на добровольной основе и с разрешения родителей.

В попытке сдержать пандемию и сохранить школы открытыми, в Германии несколько регионов, включая столицу Берлин и Баварию, начинают иммунизацию детей в возрасте 5-11 лет.

Немецкая комиссия по вакцинам STIKO официально рекомендовала прививку только детям с уже существующими заболеваниями. По просьбе родителей будут вакцинированы и совершенно здоровые дети. Якоб Маске, врач из Берлина и член ассоциации педиатров Германии рассказал, что как только они предложили назначить вакцину, то всё сразу разобрали.

Тем временем во Франции сотни тысяч людей старше 60 лет с сегодняшнего дня рискуют лишиться COVID паспорта , если не предъявят доказательств того, что им была сделана третья прививка. Около 400 000 представителей этой возрастной группы еще не получили бустерную дозу.