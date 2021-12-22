Омикрон в Европе: рекомендации эксперта ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: через несколько недель омикрон будет доминировать в большей части европейских стран и может стать главным штаммом коронавируса, вызывающего ковид, во всём регионе. Гость Евроньюс - Кэтрин Смоллвуд, старший сотрудник Европейского отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям

"Мы ожидаем потенциальное пятикратное увеличение риска повторного заражения омикроном по сравнению со штаммом дельта, который также продолжает циркулировать. Но мы также видим, что вакцины во многих случаях помогают предотвратить тяжелые формы заболевания, в том числе вызванного омикрон-штаммом", - говорит Смоллвуд.

Она предупреждает о необходимости прививок и для людей, переболевших ковидом, потому что, по её словам, они недостаточно защищены от нового штамма:

"Чтобы положить конец пандемии или, по крайней мере, максимально сократить её, мы также должны индивидуально продолжать принимать меры по предотвращению инфекций и, кроме того, правительства также должны будут проводить политику по стабилизации и прекращению распространения вируса, вызывающего ковид, при помощи разных мер: тестирования, отслеживания контактов, раннего выявления случаев заболевания, социального таргетинга при увеличении числа случаев заражения".

Государства ЕС изо дня в день адаптируют свои стратегии к меняющейся ситуации. Так, в Париже уже отменили городские мероприятия по празднованию Нового года, Германия ввела ограничения на численность участников частных вечеринок (не более 10 человек) закрыла ночные клубы и ввела запрет на посещение массовых мероприятий - таких, как футбольные матчи - а Нидерланды ввели локдаун на Рождество,