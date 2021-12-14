Омикрон вырывается в лидеры

Очереди не за подарками, а за уколом: в Великобритании резко возросло число желающих привиться после того, как правительство поставило амбициозную задачу - обеспечить бустерной дозой до конца года все взрослое население. Официальный Лондон опасается дальнейшего роста числа зараженных - на этот раз за счет нового штамма омикрон.

Саджид Джавид, глава британского Минздрава, сообщил: "Пока в Англии на омикрон приходятся более 20% всех зараженных, а в Лондоне показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что в течение 48 часов этот штамм станет в столице доминирующим".

Норвегия также боится омикрона, который отличается высокой трансмиссивностью. В стране вводятся ограничения для баров и ресторанов, учебных заведений и ускоряется программа вакцинации. Большинству работников предложено перейти на удаленный режим. Новые меры вступают в силу в ночь на среду и продлятся 4 месяца.

В Дании программа бустерной вакцинации также набирает обороты. Цель - обеспечить граждан старше 40 лет третьей дозой в ближайшие время.

Дания занимает второе место в мире после Великобритании по количеству подтвержденных случаев заболеваний, вызванных штаммом омикрон. Это одна из немногих стран, где проводится секвенирование всех положительных проб.

В материковом Китае сообщается о выявлении первого носителя, зараженного штаммом омикрон; по сообщению властей, пациент вернулся в КНР из-за границы. Тревожная информация для Пекина, где полным ходом идет подготовка к Зимним олимпийским играм.