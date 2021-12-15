Омикрон: новый штамм - новые ограничения

В Италии все работающие в школах должны будут сделать прививку от ковида. При этом потребуется пройти полный курс вакцинации, включая обязательную третью дозу. Такое решение приняли власти страны в связи с растущими опасениями, которые вызывает новый штамм коронавируса, омикрон.

Вакцинация становится обязательной и для других категорий, в частности, сотрудников полиции, служб экстренной помощи и военных. Тем, кто откажется, будут грозить санкции, вплоть до отстранения от службы и лишения зарплаты.

Руководство Всемирной организации здравоохранения отмечает, что омикрон может представлять серьёзную опасность, хотя вызывает менее серьёзные симптомы:

– Сейчас мы выяснили, что недооцениваем угрозу, которую представляет этот вирус. – Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор ВОЗ. – Даже если омикрон действительно вызывает менее тяжёлые заболевания, огромное количество случаев может вновь привести к крушению неподготовленных систем здравоохранения.

Учёные из Нидерландов полагают, что через несколько недель штамм омикрон может стать в стране доминирующим. Стремясь замедлить его распространение, власти расширяет ограничительные меры. В частности, новогодние каникулы начнутся в школах раньше, чем планировалось:

– Согласно принятым мерам, во время Рождества и новогодних праздников четыре гостя – это максимум. То есть, правило состоит в том, чтобы не принимать у себя дома более четырёх человек старше 13 лет. На Рождество и Новый год исключений делаться не будет.

Распространение омикрона вызывает волнение по всему Евросоюзу, и Шотландия не стала исключением. Здесь также призывают к ограничениям в период предстоящих праздников.