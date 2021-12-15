ВОЗ видит окончание пандемии в 2022 году

ВОЗ видит окончание пандемии в 2022 годуКомментарии
В Великобритании за сутки COVID-19 заразились 78 610 человек. Это стало самым большим показателем с начала пандемии.
При этом главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил, что королевство ждут новые антирекорды. Премьер-министр Борис Джонсон призвал замедлить распространение вируса и снижать риск тяжелого течения COVID-19 за счет бустерных прививок.
Несмотря на напряженную ситуацию с ковидом в мире в ВОЗ смотрят в 2022 год с оптимизмом, предвидя окончание пандемии.
Тем временем в ряде европейских стран стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Среди первопроходцев - Германия, Хорватия, Греция, Венгрия и Испания. Правительства этих стран опасаются широкого распространения нового штамма омикрон в период рождественских каникул.
В Загребе на акцию против детских прививок от ковида вышли сотни возмущенных родителей.
На данный момент вакцинация детей во всех странах ЕС является добровольной и требует разрешения родителей. ВОЗ утверждает, что для выработки общих рекомендаций по применению вакцин от COVID-19 для детей необходимо больше данных.