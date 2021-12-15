ВОЗ видит окончание пандемии в 2022 году

В Великобритании за сутки COVID-19 заразились 78 610 человек. Это стало самым большим показателем с начала пандемии.

При этом главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил, что королевство ждут новые антирекорды. Премьер-министр Борис Джонсон призвал замедлить распространение вируса и снижать риск тяжелого течения COVID-19 за счет бустерных прививок.

Если вам больше 18 и вы сделали вторую прививку минимум 3 месяца назад, бустерную можно сделать уже сейчас. И это просто необходимо, потому что волна омикрона продолжает распространяться по всей стране: сегодня зарегистрировано более 78 000 случаев заболевания COVID-19, и это самый высокий суточный показатель Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Несмотря на напряженную ситуацию с ковидом в мире в ВОЗ смотрят в 2022 год с оптимизмом, предвидя окончание пандемии.

В 2022 году мы можем покончить с пандемией COVID-19.Сейчас у нас есть все, чтобы устранить тяжелый спектр заболевания. Мы можем сократить число осложнений, госпитализаций, пациентов в тяжелом состоянии, тех, кто нуждается в интенсивной терапии, тех, кто умирает. Мы можем устранить смертность от COVID-19, а также уменьшить заражаемость Мария Ван Керкхове технический руководитель ВОЗ по COVID-19

Тем временем в ряде европейских стран стартовала вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Среди первопроходцев - Германия, Хорватия, Греция, Венгрия и Испания. Правительства этих стран опасаются широкого распространения нового штамма омикрон в период рождественских каникул.

В Загребе на акцию против детских прививок от ковида вышли сотни возмущенных родителей.

На данный момент вакцинация детей во всех странах ЕС является добровольной и требует разрешения родителей. ВОЗ утверждает, что для выработки общих рекомендаций по применению вакцин от COVID-19 для детей необходимо больше данных.