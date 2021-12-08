Третья доза Pfizer/BioNTech поможет защитить людей от омикрона

Американская компании Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что ревакцинация их препаратом от коронавируса должна стать эффективной защитой и от нового варианта омикрона. Предварительные данные показывают: "третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон до уровней, сравнимых с показателями, наблюдаемыми после двух доз введенных для борьбы с другими вариантами". Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном после проведения ряда исследований.

Озлем Тюреджи, соучредитель BioNTech: "Проводимые по всему миру широкие бустерные кампании с нынешней версией нашей вакцины, смогли бы помочь лучше защитить людей и пережить этот зимний период. Вместе с нашим партнером Pfizer мы продолжаем разработку специфической вакцины против омикрона, которую мы недавно начали на случай, если она понадобится".

Сообщается, что получить вакцину от омикрона компании смогут в марте будущего года.

Тем временем в ООН в очередной раз обратили внимание на все чаще звучащие призывы ввести обязательную вакцинацию. По мнению Верховного комиссара ООН по правам человека, прибегать к этой опции стоит только, когда все другие принятые меры не позволили достичь поставленных целей в сфере общественного здравоохранения.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека: "Принудительная вакцинация не допустима ни при каких обстоятельствах, даже если отказ человека от соблюдения политики обязательной вакцинации может повлечь за собой другие правовые последствия, включая, например, соответствующие штрафы. В случае наложения штрафов, последние должны быть соразмерными и подлежать пересмотру судебными органами".

В свою очередь в ВОЗ заявили, что штамм омикрон с его большим числом мутаций, может оказать серьезное влияние на ход пандемии. Каким именно оно будет? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить, в частности, оценив серьезность течения ковида, вызванного омикроном. На данный момент новый вариант коронавируса уже выявлен почти в шестидесяти странах мира.