Экоактивисты, в знак протеста против планов сербского правительства разрешить добычу лития транснациональным корпорациям (в первую очередь Rio Tinto), третьи выходные подряд перекрыли движение в столице Белграде и других городах страны.

Манифестанты требуют, чтобы власти полностью отказался от идеи добывать в Западной Сербии литий - ключевой компонент автомобильных аккумуляторов. Экологи настаивают, что его добыча наносит огромный ущерб природе.

Субботние протесты прошли даже после того, как власти отозвали два ключевых закона, которые, по мнению активистов, были призваны помочь Rio Tinto открыть первый рудник. Речь идёт о законе о референдуме и экспроприации.

При этом наблюдатели отмечают: по сравнению с двумя предыдущими субботами, на акцию пришло меньше людей, что свидетельствует о разногласиях среди лидеров протеста.

Президент Сербии Александр Вучич назвал манифестации "политическими" после того, как правительство отказалось от спорных законов. Он добавил, что у людей будет возможность выразить свои предпочтения на выборах, намеченных на апрель следующего года.

В последнее время в Сербии и других балканских странах вопросы охраны окружающей среды оказались в центре внимания из-за накопившихся проблем с загрязнением воздуха и воды. Демонстранты убеждены, что власти предпочитают интересы иностранных инвесторов и прибыль защите окружающей среды.

Сербия должна решить экологические проблемы, чтобы добиться членства в Евросоюзе. При этом власти поддерживают тесные связи с Россией и Китаем, который активно инвестирует в шахты, заводы и инфраструктуру страны.