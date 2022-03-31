Сербия в преддверии выборов

3 апреля сербский народ проголосует сразу на трёх выборах: президентских, парламентских и в местные органы власти. По данным соцопросов, их результат практически предрешён: Социалистическая партия Ивицы Дачича и Прогрессивная партия во главе с президентом-националистом Александром Вучичем наберут достаточно голосов, чтобы сохранить действующую правящую коалицию.

Александр Вучич занимает пост главы государства последние 10 лет и говорит своим избирателям, что коалиция под его руководством многое сделала для страны. А на обвинения в том, что он остался в прошлом, отвечает:

"Меня не смущает тот факт, что люди говорят: "О, ты словно вылез из холодильника!" В этой кампании у всех было много медийного пространства. На меня больше всего нападали в Сербии".

Значительно отстаёт от партий правительственного альянса в предвыборных опросах Единая Сербия, коалиция либерал-демократов и либерал-консерваторов во главе с бывшим начальником генштаба Сербии генерал-лейтенантом и дипломатом Здравко Поношем.

Аналитики считают, что избиратели ещё за год до этого знали, за кого будут голосовать, и предвыборная кампания мало что изменила.

"Я не заметил, чтобы какая-то тема выделялась во время предвыборной кампании. Обычно у нас есть какие-то интересные медийные события - аресты, суды, открытия объектов. Но на этот раз не было ничего значительного, доминирующего. Кампания длилась фактически недели две, да и то была омрачена войной на Украине", - говорит политаналитик Зоран Стоилкович.

Небольшой прорыв, правда, ожидается от коалиции зелёных "Мы должны". Перед войной на Украине многие сербы выходили на улицы в знак протеста против бездействия перед лицом экологических проблем.