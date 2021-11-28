Сербия: выходные эко-протестов

В Сербии в выходные состоялись многочисленные акции протеста против нового закона, который позволяет иностранным компаниям свободно заниматься добычей ископаемых ресурсов страны.

В воскресенье в Белграде тысячи активистов призывали правительство изменить свой курс, поскольку экологическая ситуация в стране и так среди худших в Европе. Особые опасения вызывает качество воздуха. Республика стремится вступить в ЕС, однако по словам манифестантов, до экологических норм Евросоюза стране ещё очень далеко.

В субботу столкновениями с полицией закончились аналогичные манифестации в Белграде и Нови-Саде. Их участники выступали, среди прочего, против сделки с австралийско-британской компанией Rio Tinto, которая планирует добывать в Сербии литий, а также против китайских компаний, заинтересованных в сербской меди. Поэтому активисты критиковали президента Александра Вучича, который возлагает большие надежды на инвестиции из Пекина.