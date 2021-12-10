Осло: минута молчания в память о погибших журналистах

Минутой молчания - по окончании речи на вручении Нобелевской премии мира в Осло - почтил память отдавших жизнь за профессию коллег-репортеров российский лауреат Дмитрий Муратов.

Главный редактор "Новой газеты" призвал сидевших в зале городской ратуши членов Нобелевского комитета встать и поддержать таким образом тех, "кто подвергается преследованию". Он посвятил премию четырём погибшим журналистам "Новой газеты" и сотрудничавшим с ней адвокату и правозащитнице.

«Когда правительства всё время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. Поэтому эта премия - всей настоящей журналпистике. Эта премия - моим погибшим коллегам и друзьям из "новой газеты": Игорю Домникову. Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Насте Бабуровой, Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия - и живым моим коллегам, сообществу, которое продолжает выполнять профессиональный долг", - заявил он.

По окончании минуты молчания и церемонии награждения, Дмитрий Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток и содействовать в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.