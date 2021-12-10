Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Церемония вручения Нобелевской премии мира уходящего года прошла в мэрии Осло в очном формате, несмотря на высокий уровень заболеваемости ковидом в Норвегии . Но гостей был меньше, чем прогнозировалось, из-за введённых санитарных ограничений. Высокую награду разделили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за "усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира", как указал в своём решении Нобелевский комитет. Муратов и Ресса произнесли традиционные нобелевские речи.

Главред "Новой газеты" в ней указал, что денежную премию, которая составляет примерно 1.1 миллиона долларов, на поддержку больных и независимой журналистики.

Вечером в Осло пройдёт шествие с факелами: оно начнется на Центральном вокзале норвежской столицы и завершится перед Гранд-отелем. С его балкона участников шествия поприветствуют лауреаты. Здесь же пройдёт банкет, на который Норвежский Нобелевский комитет пригласил более 200 гостей. Обычно на таких банкетах лауреаты сидят вместе с королевской семьёй и премьер-министром Норвегии.

На церемонии в Осло присутствовал и прошлогодний лауреат - Всемирная продовольственная программа, которую представлял её исполнительный директор Дэвид Бисли.

А вот Нобелевский банкет в Стокгольме 10 декабря, на который обычно приглашаются около 1300 гостей, в этом году, как и в прошлом, вновь не состоится.

Лауреаты в остальных областях, обычно награждаемые в Швеции, получили на этот раз дипломы и медали в посольствах королевства в своих странах. А нобелевские речи прочли онлайн.