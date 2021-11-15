НАТО и ЕС тревожат манёвры России

НАТО призывает ЕС отреагировать на "очередную провокацию" со стороны России. В разгар миграционного кризиса США поделились с европейскими союзниками своими опасениями по поводу передвижения российских войск близ границы Украины и риске военного вторжения.

В Кремле назвали эти заявления "пустым, безосновательным нагнетанием напряжённости".

Тем временем, на саммите Восточного партнёрства украинский министр иностранных дел связал происходящее с другими катаклизмами, которые переживает Евросоюз.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

"Это наращивание военной мощи не следует рассматривать в отрыве от других кризисов и роста напряжённости в Европе. Использование мигрантов в качестве оружия против Польши, Литвы и, в более широком смысле, против европейского и евроатлантического сообщества, энергетический кризис в Европе, кампании по дезинформации, пропагандистские кампании, направленные на демонстрацию разногласий между странами ЕС и в европейском сообществе в целом, - всё это часть ещё более масштабной стратегии России, цель которой - расколоть Европу и создать условия, при которых она будет вынуждена пойти на уступки".

Брюссель не верит в то, что Москва может в ближайшее время перейти к военным действиям.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС не стал связывать происходящее на русско-украинской границе с миграционным кризисом в Беларуси, но отметил:

"Честно говоря, я не верю, что Лукашенко стал бы действовать так, как он действует, без мощной поддержки со стороны России". Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам

Москва обвиняет НАТО в усилении военной активности в Чёрном море, также называя её учения "провокацией" и "серьёзным вызвом".

По мнению некоторых аналитиков, Владимир Путин действует в рамках определённой стратегии. И промежуточные цели им достигнуты.

Фабрис Потье, аналитик Rasmussen Global:

"Он придерживается конкретной стратегии с 2014 года, но реализует её разными способами. Может случиться так, что он примет решение о военном вторжении. Исключать эту вероятность не стоит. Однажды мы уже ошиблись, и нельзя допускать повторения ситуации. Хотя, я думаю, что он близок к достижению своей цели. Он хочет, чтобы Украина оставалась слабой и была в постоянной тревоге, чтобы поддержка Украины Западом всегда была под вопросом".

НАТО призывает Россию вести "прозрачную военную деятельность", заверяя в том, что задача альянса - снизить напряженность в отношениях с Москвой и предотвратить эскалацию.