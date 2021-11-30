НАТО-Россия: взаимные угрозы

НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможному использованию Москвой военной силы против этой страны. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня встречи глав МИД стран-членов организации. Участники совещания обсудили вопросы введения экономических санкций и политических мер против России в случае предполагаемой "агрессии на Украине".

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Россия заплатит высокую цену, если вновь применит силу против независимого суверенного государства - Украины. Мы продемонстрировали нашу способность поддерживать тяжелые экономические и финансовые, а также политические санкции".

В Москве наличие агрессивных планов в отношении Украины отрицают. В то же время российский президент Владимир Путин, сказал, что расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину может стать для России "красной линией".

Владимир Путин, президент России: "Если на территории Украины возникнут комплексы ударные, полетное время до Москвы будет семь-десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут, - отметил он. - А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас".

В НАТО отметили, что продолжают придерживаться двойного подхода в отношениях с Россией: сдерживание и диалог. В среду главы МИД стран Североатлантического альянса обсудят ситуацию в Черноморском регионе с министрами иностранных дел Украины и Грузии.