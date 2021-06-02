Евросоюз укрепляет Шенгенскую зону и внешние рубежи

Еврокомиссия представила в среду новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны. Необходимость в этом возникла после того, как некоторые страны-члены закрыли свои границы с соседями, пытаясь сдержать распространение коронавируса. Теперь Брюссель намерен обеспечить внутри ЕС свободу передвижения людей, товаров и услуг. Союз усилит охрану своих внешних рубежей, а для регулирования потока мигрантов на дальних подступах продолжит сотрудничество с такими странами как Ливия, Морокко и Турция.

"У нас получится самая современная система пограничного контроля, и это то, что нам нужно, - сказала еврокомиссар ЕС по внутренним делам Илва Юханссон. - Но мы не можем превратить Европу в крепость. Нам нужно конструктивно работать с соседними странами. Мы должны отвечать на угрозы безопасности, бороться с терроризмом и управлять миграцией".

Еврокомиссия призывает к более эффективному сотрудничеству национальных сил полиции, в частности, к улучшению обмена информацией о ДНК, отпечатками пальцев, данными о регистрации транспортных средств и сведениями о пассажирах. Правозащитники видят в этом ущемление для гражданских свобод, но Юханссон считает такие меры необходимыми:

"Мы нуждаемся в сотрудничестве полиции. Оно у нас есть, но мы должны сделать его более быстрым, надёжным и легким. Поэтому мы собираемся внести новые предложения об установлении единого стандарта для такого рода сотрудничества и обмена информацией, которые уже осуществляются сегодня, но пока слишком медленно".

Чтобы улучшить управление Шенгеном, Еврокомиссия будет требовать национальных ежегодных отчётов и проводить в странах-членах внезапные проверки. Кроме того, Брюссель призывает расшить зону безвизовых поездок, включив в неё Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр.