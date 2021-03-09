"Цифровой компас" Брюсселя для дигитализации Евросоюза

Брюссель рассчитывает, что к 2030 году Европа станет дигитальной, то есть максимально перейдёт на цифровые технологии. Чтобы помочь людям сориентироваться в неком "сверх-интернете" будущего, Еврокомиссия представила свой собственный «цифровой компас». Он покажет путь к преобразованию экономики и обучению граждан всевозможным навыкам обращения с электроникой и программным обеспечением, развитию глобального сотрудничества в этом сфере. С пояснениями выступила вице-председатель Евромиссии Маргрете Вестагер:

«Дигитализация не является самоцелью. У неё должно быть предназначение. Для нас сделать это цифровое десятилетие успешным означает стать преуспевающим, уверенным и открытым партнером, каким мы хотим быть в этом мире. Нужно, чтобы все мы выиграли от благополучия, которое создаёт всеохватывающее дигитальное общество".

Основываясь на своей цифровой стратегии от февраля 2020 года, Еврокомиссия предлагает Европарламенту и странам-членам согласовать набор принципов цифрового будущего. Евродепутат из Болгарии Ева Майделл уже участвовала а разработке природоохранных законов по предложению Брюсселя:

«На этом этапе, когда уже заключена "Зелёная сделка", я думаю, нам пора говорить о дигитальной сделке. В прошлом у нас было множество цифровых стратегий. Некоторые из них достигли своих целей, но многие этого не сделали. Я очень обеспокоена тем, что в нашем обществе увеличивается количество "дигитальных меньшинств". И это нужно предотвратить любыми способами".

Такие меньшинства замечены в той же Болгарии и других технологический отстающих странах. Старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Якоб Киркегор видит решение проблемы в более активном использовании частных и государственных средств на цифровые нужды:

«Существует потребность в более базовых инвестициях в европейскую инфраструктуру. Капиталовложений требует увеличение пропускной способности высокоскоростного интернета 5G. В противном случае, из-за неравномерного доступа к 5G, в обществе возникнет цифровой раскол, который, в свою очередь, будет способствовать значительному неравенству доходов между европейскими странами и внутри них».

Цифровые технологии уже сыграли решающую роль в поддержании экономической и социальной жизни во время нашествия коронавируса. Брюссель надеется, что станут ключевым фактором в развитии стран-членов после пандемии.