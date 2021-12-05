Новый канцлер Австрии: кто такой Карл Нехаммер?

В понедельник в Австрии будет приведён к присяге новый канцлер — Карл Нехаммер. "Зелёные" — союзники Австрийской народной партии по коалиции — уже поддержали его кандидатуру. Вместе с новым главой кабинета присягу примут предложенные им новые министры.

49-летний Нехаммер, отставной военный, почти два года занимал пост главы МВД. Он известен как жёсткий противник нелегальной миграции. После теракта в Вене в ноябре 2020 года министр признал неудовлетворительную работу подчинённого ему контртеррористического ведомства.

Карл Нехаммер, Себастьян Курц и глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер обсуждают опасность коронавируса в марте 2020 г. Ronald Zak/Associated Press

Именно Нехаммер, возглавлявший МВД в течение всей пандемии, отвечал за организацию и соблюдение карантинных ограничений в Австрии. Политик уже заявил, что готов продолжать борьбу против коронавируса.

На посту главы АНП Нехаммер сменит Себастьяна Курца. Тот из-за судебного разбирательства и семейных обстоятельств ушёл с должности главы правительства ещё в октябре, а в четверг объявил, что прекращает политическую деятельность вообще.