Новый канцлер Австрии: кто такой Карл Нехаммер?Комментарии
В понедельник в Австрии будет приведён к присяге новый канцлер — Карл Нехаммер. "Зелёные" — союзники Австрийской народной партии по коалиции — уже поддержали его кандидатуру. Вместе с новым главой кабинета присягу примут предложенные им новые министры.
49-летний Нехаммер, отставной военный, почти два года занимал пост главы МВД. Он известен как жёсткий противник нелегальной миграции. После теракта в Вене в ноябре 2020 года министр признал неудовлетворительную работу подчинённого ему контртеррористического ведомства.
Именно Нехаммер, возглавлявший МВД в течение всей пандемии, отвечал за организацию и соблюдение карантинных ограничений в Австрии. Политик уже заявил, что готов продолжать борьбу против коронавируса.
На посту главы АНП Нехаммер сменит Себастьяна Курца. Тот из-за судебного разбирательства и семейных обстоятельств ушёл с должности главы правительства ещё в октябре, а в четверг объявил, что прекращает политическую деятельность вообще.