Нет - вакцинации и ковид-паспортам!

Нидерланды

Тысячи людей прошли в субботу маршем по улицам Утрехта, протестуя против правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса. Три недели назад власти Нидерландов ввели частичную изоляцию: бары, рестораны и другие общественные места, в том числе магазины, не торгующие продуктами и предметами первой необхордимости, должны закрываться в 17:00.

Уровень заражения на этой неделе в королевстве начал немного снижаться, но остается близким к рекордным максимумам.

Австрия

Около 1200 полицейских были задействованы в Вене во время акций протеста против санитарных мер. Несколько человек были арестованы. Демонстранты снесли ограждения, и стражи порядка применили слезоточивый газ. Двое из них получили ранения в столкновениях.

Испания

Тысячи протестующих против вакцинации собрались в субботу в центре Барселоны. Они выступали против введния ковид-паспортов в испанской автономной области Каталония. Соответствующий закон вступил в силу в субботу после того, как суд удовлетворили запрос правительства области о правомочности введения этой меры.

В Испании уже вакцинировано около 90% той части населения, для кого прививка была рекомендована.

Франция

Тысячи медицинских работников и обслуживающего персонала больниц провели акцию протеста в Париже. Они прошли маршем по улицам столицы к зданию Министерства здравоохранения, требуя положить конец сокращению числа коек в государственных больницах и улучшения условий труда для работников, осуществляющих уход за больными. "Спаси свою больницу, когда-нибудь она спасёт тебя!" - написано на плакатах.