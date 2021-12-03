Нехаммер сменил Курца на посту лидера Австрийской народной партии

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сменил Себастьяна Курца на посту председателя Австрийской народной партии. Теперь он кандидат правящей коалиции на пост канцлера, который стал вакантным после отставки временного главы правительства Александра Шалленберга.

Нехаммер поблагодарил Курца за поддержку его кандидатуры и заявил о стремлении сохранить влияние партии:

«Для меня после избрания новым руководителем партии важно, чтобы мы четко придерживались наших позиций. Мы должны ясно говорить о том, что важно для страны по вопросам о миграции и беженцах, о безопасности жителей Австрии. Для меня важны три основных принципа Народной партии, и они приобрели в настоящее время особое значение. Это ответственность, солидарность и свобода».

О перестановках в Австрийской народной партии и правительстве было объявлено накануне. Александр Шалленберг оставил пост канцлера, объяснив, что руководство кабинетом министров и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.

В свою очередь, теперь уже бывший партийный лидер Себастьян Курц заявил об уходе из политики ради семьи, чтобы уделять больше времени своему новорожденному сыну. От должности канцлера он отказался в октябре из-за уголовного дела о коррупции.